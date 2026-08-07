Iran, media: “Mojtaba Khamenei in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte”

(Adnkronos) – La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre e predecessore, Ali Khamenei. Lo hanno riferito a IranWire, un sito web vicino all’opposizione, due fonti anonime vicine all’amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian, secondo cui “nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all’altro”. Una delle fonti avrebbe dichiarato: “Non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della notizia del suo martirio”.

Da quando è diventato Guida Suprema, Mojtaba Khamenei non ha fatto alcuna apparizione pubblica e non sono state trasmesse registrazioni di suoi discorsi, ma solo dichiarazioni scritte a lui attribuite dai media statali. Secondo alcune fonti, sarebbe rimasto ferito e forse sfigurato durante l’attentato in cui perse la vita suo padre, e da allora si è nascosto, comunicando con altri alti funzionari del regime attraverso una lenta rete di intermediari per evitare di essere preso di mira. Lo stesso Pezeshkian ha dichiarato in un’intervista trasmessa mercoledì dalla televisione di Stato che al momento l’interazione con Khamenei è “molto difficile”.

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