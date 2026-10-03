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Iran, la promessa di Trump: “La guerra finirà dopo le elezioni di midterm”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La guerra contro l’Iran finirà
presto, “probabilmente subito dopo le elezioni di midterm”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso del comizio elettorale a Mobile, in Alabama, una delle tappe del tour per sostenere i repubblicani in vista delle elezioni di midterm. “Teheran non avrà mai armi
nucleari”, ha aggiunto.  

Le dichiarazioni arrivano mentre fonti della Cbs hanno rivelato che il gruppo d’attacco della portaerei USS Theodore Roosevelt e il gruppo anfibio della USS Makin Island sono diretti verso il Medio Oriente: al loro arrivo, gli Stati Uniti potrebbero disporre nella regione di tre gruppi di portaerei, con un contingente di circa 20mila uomini. 

Donald Trump è poi tornato a promettere 5mila dollari per ogni cittadino americano se il partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato. “Se vincono i Democratici, ci sarà una depressione economica, secondo me, simile a quella del 1929. Non sarà un bel momento”, ha detto Trump nel corso del suo comizio elettorale a Mobile, in Alabama. “Se vincono i Repubblicani, ognuno di voi avrà 5.000 dollari in tasca e il nostro Paese vivrà un successo economico senza precedenti”, ha aggiunto. 

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