Nei confronti delle donne la nipote di Khamanei é in prigione

Siamo nel 2022 e sulle donne ci sono ancora soprusi. Il gentil sesso iraniane ne é Il piú colpito. Dal 1979 che si abbatte una rivoluzione, per nei confronti delle donne diritti delle donne, con scioperi e manifestazioni di protesta.

La bocca che ha fatto traboccare il vaso, é stata la uccisione di Amini Mahsa solo perché non indossava in modo corretto il velo ( l’hijab, in Iran per legge tutte le donne devono indossarlo). L’Iran é il primo paese che adopera la pena di morte davanti alla Cina.

Il regime presenta una piega familiare e cioè la nipote Khamanei, infatti, è stata condannata a tre anni di carcere per aver sostenuto le proteste ed espresso opinioni decise contro il regime. In questo calvario ci sono stati 488 manifestanti, tra cui ben 68 bambini. In oltre, sono state arrestate più di 18mila persone, di cui 625 studenti.

La nipote di Khamanei, ha espresso cosí la solidarietà nei confronti Delle donne e ragazze come lei uccise.