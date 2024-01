(Adnkronos) – Un'esplosione e le urla. La tv di stato in Iran documenta il momento dell'esplosione che a Kerman ha provocato oltre 50 morti non lontano dal cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid dagli Usa 4 anni fa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...