(Adnkronos) –

Gaffe di Irama a X Factor. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 26 novembre, il giudice è apparso commosso e molto emozionato dopo la clip che ha anticipato l’esibizione di Patrizia Napolano. Per la concorrente è arrivato un videomessaggio da parte del nonno che le ha augurato buona fortuna. Poi, ha preso parola il giudice che, particolarmente commosso, ha raccontato di aver preparato un discorso di presentazione ma a causa della commozione non l’ha potuto fare. Purtroppo, però, le telecamere hanno inquadrato proprio il foglio che Irama aveva con sé, e in quel foglio aveva scritto esattamente quel discorso pronunciato in diretta. “Allora ragazzi un disastro, per una volta che mi sono preparato un discorso e l’ho studiato, niente… ho sta clip e mi sono emozionato”, si legge.

L’emozione del cantante, anche se già preventivata e per alcuni “decisa a tavolino”, è apparsa comunque vera considerando il rapporto che Irama aveva con la sua nonna che non c’è più, e alla quale ha dedicato il brano ‘Ovunque sarai’, presentato al Festival di Sanremo 2022.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)