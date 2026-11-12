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Inviati Usa al Cremlino, da Putin molti ‘niet’ e poca pace

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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Negoziati, atto due: dopo la due giorni di Abu Dhabi, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono volati a Mosca, dove hanno incontrato Vladimir Putin. Al centro del vertice però c’è stata molta Europa e il suo ruolo nei negoziati e poca ‘fine del conflitto’. Dallo Zar molti ‘niet’: sull’Europa seduta al tavolo ma anche sulla questione territoriale così come alle truppe straniere al confine dopo la pace. Intanto emergono nuovi dati Sono oltre 11mila i soldati stranieri arruolati dalla Federazione Russa e morti al fronte. Non solo nordcoreani: nell’elenco ottenuto dagli hacker bielorussi e ucraini, fra gli altri ci sarebbero anche kenioti, colombiani e nigeriani. Mentre sul fronte l’esercito ucraino è di nuovo alle prese con limitazioni dei sistemi Starlink e Starshield, domani gli inviati americani incontreranno Zelensky, molto critico sull’atteggiamento americano: “Se qualcuno negli Usa prende decisioni che trattano il territorio ucraino come se non fosse ucraino, questo ci dice in quale direzione stanno andando le cose”.

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