“Continuiamo a investire in Sicilia, per noi è una Regione importante, abbiamo inaugurato l’anno scorso due impianti da fonti rinnovabili nel Trapanese e continuiamo a sviluppare il fotovoltaico”. Lo ha dichiarato Carlotta Ventura, direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A, nel corso della presentazione del quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia, che si è svolta nella sede di Sicindustria a Palermo. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per approfondire il contributo degli investimenti privati alla transizione energetica e le opportunità di sviluppo per il territorio. Nel corso dell’evento, Ventura ha illustrato i risultati raggiunti dal Gruppo nel 2025, che comprendono 44 milioni di euro di valore economico distribuito e 23 milioni di investimenti, soffermandosi anche sui progetti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle iniziative di formazione ambientale rivolte alle nuove generazioni.