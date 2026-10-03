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Intesa Sp, si riunisce il cda: sul tavolo il possibile rilancio su Opas per Mps
(Adnkronos) – Si riunisce nel tardo pomeriggio un cda di Intesa Sanpaolo. Secondo quanto appreso da AdnKronos, il consiglio dovrebbe fornire ulteriori elementi agli azionisti per aiutarli a fare chiarezza in vista dell’assemblea di Mps, fissata per il 29 ottobre. Sul tavolo potrebbe finire anche l’ipotesi di un rilancio sul prezzo di offerta su Monte dei Paschi di Siena.
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