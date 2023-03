Intervista con Orfeo Zanforlin

Intervista con Zanforlin. Stiamo arrivando alla fine della stagione del campionato 2022 – ’23, e abbiamo fatto quattro ” chiacchiere ” con il noto opinionista Orfeo Zanforlin di Telelombardia QSVS, per sviscerare i problemi della penalizzazione ai bianconeri.

” Signor Zanforlin, grazie per la disponibilità. In questo momento abbiamo due classifiche, infatti, il Napoli gioca un campionato a parte mentre tutte le altre squadre si giocano ” Il campionato ” “ Si, vero. Il Napoli ormai è lanciato a vincere lo scudetto, solo lui lo può perdere ma, vedendolo così non mi pare”.

“Quanto poteva influire una Juventus senza penalizzazione ?” “ Direi molto, perché la juventus poteva lottare anche per il primo posto.”

” La classifica virtuale, dal secondo posto in giù recita che la Juve è seconda, l’Inter terza e il milan quarto” “Beh se la penalizzazione si dovesse annullare, e nella sfida contro l’inter trarrebbe una vittoria, un bel traguardo portandosi a 6 lunghezze. Molti infortuni, però, non sono stati all’altezza poiché tutti i giocatori hanno conseguito infortuni. Questo può essere un limite dello staff atletico “.

” Si può vincere l’europa League?” ” Sicuramente si può arrivare in fondo, se poi contiamo gli uomini che abbiamo in rosa, si, possiamo arrivare in fondo anche con un Di Maria che è di un altro pianeta. In serie A non c’è nessuno come lui”.

“E di questo Vlahovic? È sempre comunque un campione” ” Certo, Vlahovic lo è. Ha anche smaltito quel fastidio, è asciutto, combatte ed è migliorato, mentre , prima si intestardiva per ogni fallo,o una palla non passata dai compagni. Quando si è campioni bisogno avere la forza reagire”.

“ Come vede l’annullamento dei 15 punti? ” ” Per l’annullamento bisogna vedere come si mette l’indagine stipendi, ma ripeto se fosse annullata sarebbe un buon colpo per la juve”.

Ringrazio per la disponibilità il Sig. Zanforlin ; alla prossima.

