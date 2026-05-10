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Internazionali, oggi Musetti-Cerundolo – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo ‘di casa’, mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo. 

 

Domani il ritorno in campo di Sinner contro Popyrin. 

 

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