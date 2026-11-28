MILANO (ITALPRESS) – L’Inter di Cristian Chivu vince 4-0 contro il Genoa e risponde alla Lazio, vittoriosa in trasferta contro il Torino. In gol Lautaro, Sucic e Thuram con una doppietta. Nel primo tempo anche una rete annullata per fuorigioco a Dimarco.

La prima chance della gara la crea l’Inter, al 13′, con la conclusione dal limite dell’area di Carlos Augusto, che di destro colpisce il palo. Risponde il Genoa al 23′, con Osmajic che riceve il cross di Mitaj e di testa impegna Provedel in tuffo. Duello che si ripete un paio di minuti più tardi, stavolta con l’assist di Messias ancora per la testa del centravanti genoano, ma è nuovamente reattivo Provedel. Attacca il Genoa, ma l’Inter riesce a sbloccare il parziale alla mezz’ora: palla persa da Ehizibue e ripartenza guidata prima da Barella e poi da Diouf, con il francese che serve il pallone arretrato in area per il tiro vincente di Lautaro. Gol che scuote i nerazzurri, che al 40′ raddoppiano, grazie a un rimpallo favorevole per Thuram che è svelto a girarsi e battere Bijlow. Nel finale di primo tempo l’Inter continua a creare occasioni e nel recupero Barella conquista un calcio di rigore dopo il fallo di Otoa. Dal dischetto si presenta Sucic che spiazza Bijlow e porta i suoi sul 3-0 all’intervallo. A inizio ripresa la squadra di Chivu non va in gestione ma continua a portarsi in avanti, siglando anche il quarto gol grazie al cross basso di Barella e il rimpallo che favorisce la deviazione vincente di Thuram. Quarto gol e diversi cambi per entrambe le squadre, che però non contribuiscono a tenere alto il ritmo della gara anche per via del parziale. Il Genoa non riesce a proporre nuove occasioni e l’Inter prosegue con la sua solidità fino al termine dell’incontro, che si chiude dopo i due minuti di recupero concessi da Ayroldi.

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