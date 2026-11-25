MILANO (ITALPRESS) – Terza vittoria europea consecutiva per l’Inter, che a San Siro batte 2-0 lo Stoccarda e si rimette in scia delle prime otto della classifica generale della Champions League. Le reti, entrambe nella ripresa, di Sucic – su calcio di rigore – e del subentrato Lautaro Martinez. La prima occasione della gara ce l’ha lo Stoccarda, al 15′, con Fùhrich che raccoglie un pallone sporco dentro l’area e calcia al volo, Martinez attento. Risponde subito l’Inter, con Spence lanciato in campo aperto ma poco lucido davanti a Seimen, che lo ferma in tuffo. Inizio intenso, con l’Inter che al 24′ crea un nuovo pericolo da corner, con il pallone spizzato da Bisseck ma mancato sul secondo palo da Esposito e Akanji. Nel finale di tempo l’Inter perde Bastoni per infortunio ma va vicina per due volte al vantaggio: prima con Thuram che, lanciato in porta dal retro passaggio di Jeltsch, stringe il tiro che finisce fuori; poi con Barella, che dall’interno dell’area calcia d’esterno e colpisce il palo. Intervallo e squadre che rientrano in campo, con l’Inter che al 55′ trova l’episodio che vale l’1-0: cross dalla sinistra di Dimarco e tocco di mano in area di Vagnoman, con Letexier che dopo un breve controllo al Var assegna il rigore trasformato poi da Sucic. Passano i nerazzurri, che controllano la gara e il ritmo dello Stoccarda. Al 69′ Chivu dà spazio a Lautaro, che sei minuti più tardi raddoppia per i suoi, inserendosi centralmente e sfruttando il cross preciso di Dimarco con il destro vincente per il 2-0 interista. La rete nerazzurra abbassa ulteriormente il ritmo della partita, che si chiude senza ulteriori occasioni e termina in seguito ai quattro minuti di recupero concessi da Letexier.

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