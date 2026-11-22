(Adnkronos) –

Infortunio per Hakan Calhanoglu. Oggi, domenica 22 novembre, il centrocampista turco ha accusato un problema fisico nella sfida tra Inter e Atalanta, valida per la 12esima giornata di Serie A. Dopo aver avviato la manovra offensiva, intorno alla mezzora di gioco, Calhanoglu si accascia a terra dolorante accusando un problema muscolare al flessore della coscia destra.

Immediato l’intervento dello staff medico dell’Inter, che ha richiamato l’attenzione di Chivu facendo segno del cambio. Calhanoglu ha quindi lasciato il posto a Sucic, lasciando il campo zoppicando vistosamente. La sua presenza per la partita di Champions League contro lo Stoccarda è da considerarsi in dubbio, così come quella contro il Genoa nella prossima giornata di campionato.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)