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Inter-Manchester City, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter in amichevole. Oggi, sabato 1 agosto, i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Manchester City di Enzo Maresca a Hong Kong. Dopo il successo contro i tedeschi del Karlsruhe, i campioni d’Italia in carica torneranno in campo in occasione dell’Asahi Super Dry Trophy. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
 

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole tra Inter e Manchester City, in campo alle 13:30:  

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis, Mfuni; Nico Gonzalez, Echeverri; Foden, Mukasa, Savinho; Sangare. All. Maresca 

INTER (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Maye, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. All. Chivu 

L’amichevole Inter-Manchester City sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali 201, 202 e 214 (Zona Dazn). La partita sarà visibile anche in streaming su Now e su Inter Tv.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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