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Inter, l’infortunio di Lautaro complica i piani: Chivu perde il suo capitano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
L’Inter si trova a fare i conti con un’assenza pesante proprio nel momento in cui la stagione entra in una fase particolarmente intensa. Lautaro Martínez si ferma per un problema muscolare alla coscia sinistra e costringe Cristian Chivu a rivedere le proprie strategie in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe europee. L’attaccante argentino, reduce dopo la doppietta in Champions contro il Bruges, ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra, evidenziata dagli esami clinici effettuati oggi all’Humanitas di Rozzano. Lo stop dovrebbe protrarsi per circa un mese, anche se i tempi effettivi dipenderanno dal recupero. L’obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali in occasione della trasferta contro l’Atalanta del 22 novembre, ma al momento non ci sono certezze sulla data del ritorno. 

L’argentino non sarà disponibile per diverse partite di grande importanza, a cominciare dagli appuntamenti di Champions League contro Shakhtar e Feyenoord. In Serie A salterà il derby con il Milan, a cui si aggiungono le sfide contro Bologna, Fiorentina, Venezia e Como. Per l’Inter si apre dunque una fase complicata, nella quale sarà fondamentale gestire le energie e trovare alternative efficaci in attacco. Chivu dovrà ridistribuire le responsabilità offensive e cercare nuove soluzioni per mantenere competitiva la squadra, in attesa del recupero del suo principale riferimento in zona gol. 

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