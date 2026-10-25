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Inter-Fiorentina, Thuram atterrato in area di rigore, Mariani non concede il penalty. Cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Farà molto discutere l’episodio avvenuto nell’area della Fiorentina al 68′ della sfida a San Siro contro l’Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A, in cui l’attaccante nerazzurro Thuram viene steso da Viery in area di rigore ma l’arbitro Mariani va per indicare il dischetto e poi ci ripensa e non assegna il penalty all’Inter, facendo proseguire tra le proteste dei nerazzurri. Decisione che farà discutere visto che il contatto nei replay è apparso evidente tra Viery e l’attaccante dell’Inter. Anche il Var non interviene. 

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