“L’intelligenza artificiale sarà devastante per uomini e donne, per la società del futuro”. È l’allarme lanciato da Marilena Citelli Francese, presidente del Women Economic Forum Italia, intervistata ad AdnFinance. La trasformazione tecnologica rischia di ampliare le disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro, anche a causa della scarsa presenza femminile nei ruoli decisionali. Da qui la necessità di investire nella formazione, nelle nuove competenze e in politiche capaci di accompagnare la transizione occupazionale.