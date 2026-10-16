Innovazione, svelato elenco finalisti Next Alliance Awards 2026

(Adnkronos) – Next Alliance, il consorzio italiano dell’innovazione tecnologica, rende nota la shortlist dei 15 progetti finalisti dei Next Alliance Awards 2026, selezionati dalla giuria tecnica e multidisciplinare tra le candidature pervenute nelle tre categorie in gara: Gen AI, AI Creative e Web3 & Immersive. I Next Alliance Awards – si sottolinea in una nota – “sono un’iniziativa sponsorizzata da Le Village by CA Milano, un ecosistema dell’innovazione aperto e dinamico, dove collaborano startup e imprese, al fine di far crescere le aziende del futuro e accompagnare le imprese nel loro percorso di innovazione”. La premiazione si terrà il 19 ottobre al Blue Note di Milano, nell’ambito della serata di gala dell’evento NextGems: l’evento che unisce startup, imprese, investitori e protagonisti dell’innovazione per creare e cogliere nuove opportunità di investimento

La short list dei finalisti per categoria vede per la Gen AI: – 8 Wave Agent Studio : Piattaforma per creare e gestire agenti AI aziendali che automatizzano assistenza clienti, acquisti e formazione, integrando dati e sistemi con conferma umana prima di ogni azione; – ESH Forge: Porta nello sviluppo software la logica della produzione industriale: un processo ripetibile e tracciato dalla specifica al rilascio, con codice generato dall’AI sempre revisionato da una persona; – LexHero : Ambiente di Gen AI integrato in Consolle Avvocato: un vero workspace AI che affianca l’avvocato nella redazione e gestione degli atti direttamente sul documento e sul contesto della pratica; – LuxAvatar: Prima applicazione della piattaforma di avatar conversazionali Syntheos in un distributore automatico: l’avatar analizza il viso, consiglia e fa provare i modelli di occhiali, gestendo l’intero acquisto senza altro intermediario; – Neurocast : Modello di AI addestrato su dati di risonanza magnetica funzionale che prevede, prima del lancio, come il pubblico reagirà a uno spot, un cartellone o una musica; – YUXME: Piattaforma di gestione contabile e assistenza fiscale online che unisce AI e commercialisti dedicati, semplificando fatturazione elettronica e adempimenti per forfettari, PMI e studi professionali.

Per la Categoria AI Creative: – Apple AirPods Pro: Spot generato interamente con strumenti di AI, con uno storytelling visivo immediato e ironico sulla cancellazione attiva del rumore in un contesto domestico; – Fiat Pandina. Primo spot AI-crafted di FIAT per il lancio di Pandina Hybrid: un workflow che combina Generative AI, CGI 3D e VFX per un’avventura interplanetaria, con coerenza visiva e precisione del prodotto; – Il Posto Vuoto: Campagna istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Assogiocattoli sulla sicurezza dei bambini in auto, che unisce un concept emotivo a un hub digitale per l’acquisto e l’installazione corretta dei seggiolini; – L’agentica è una corazzata pazzesca : Prima campagna pubblicitaria dichiaratamente agentica, ideata, prodotta e pubblicata da un’AI che ironizza su se stessa; – Ray-Ban.EXE (Cortometraggio anime distopico lanciato al primo pop-up store Ray-Ban di Seoul, sui temi del coraggio e della ricerca d’identità; – TOKYO, 2088 (RebelOTT) Teaser cinematografico sci-fi ambientato in una Tokyo distopica del 2088, realizzato interamente da un solo autore con la GenAI, a dimostrazione di un nuovo modello produttivo audiovisivo.

Per la Categoria Web3 & Immersive: – DANSITE che unisce danza contemporanea, realtà virtuale e patrimonio culturale, trasformando performance site-specific in esperienze immersive fruibili nel tempo; – Fire Xperience: Simulatore incendi in Mixed Reality, sviluppato con l’Osservatorio XR del Politecnico di Milano; – Heritage – Generative Family Wealth : Piattaforma per il passaggio generazionale dei patrimoni familiari, che unisce psicologia delle decisioni, AI generativa, blockchain e finanza per trasformare volontà e obiettivi in un’architettura decisionale condivisa.

I 15 progetti finalisti affronteranno ora la fase conclusiva di valutazione della giuria, che assegnerà il podio (oro, argento, bronzo) in ciascuna delle tre categorie. Ai premi di categoria si affiancano i riconoscimenti speciali: AI for Impact, per il progetto Gen AI con il maggiore impatto positivo sulla società; Web3 Visionary, per la visione più audace nell’applicazione delle tecnologie Web3 & Immersive.

«La shortlist di quest’anno conferma la qualità e la maturità dei progetti italiani in ambito Gen AI e Web3: un segnale importante per tutto l’ecosistema dell’innovazione tecnologica Made in Italy,» ha dichiarato Andrea De Micheli, Presidente di Next Alliance.

I progetti sono valutati da una giuria tecnica e multidisciplinare secondo sei criteri condivisi: innovazione e tecnica, impatto e utilità, qualità tecnica, user experience e design, potenziale di mercato, strategia e visione.

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