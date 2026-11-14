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Innovazione e accesso alle cure, Cicchetti (Ucsc): “”Aifa può coordinare farmaci e test””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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“Affidare ad Aifa coordinamento tra approvazione farmaci e disponibilità dei test consentirebbe di accelerare l’accesso all’innovazione. Mancato allineamento rischia di generare ulteriori disuguaglianze territoriali, soprattutto per le Regioni sottoposte a piano di rientro”. Lo ha detto Americo Cicchetti, professore ordinario dell’università Cattolica del Sacro Cuore, all’evento Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso organizzato da Salutequità.

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