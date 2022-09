Inizia la terza giornata di serie A femminile

La serie A femminile prosegue con la terza giornata aprendosi subito con un big match di venerdì e concludendosi con tre gare nel pomeriggio di domenica.

SI comincia con la sfida tra la Juventus che ospita la Roma. Le giallorosse a Vinovo (TO) non hanno mai vinto, ma hanno dalla loro la posizione in classifica a punteggio pieno al contrario delle bianconere che dopo aver vinto a Seregno (MB) contro il Como, hanno pareggiato contro l’Inter per 3-3.

Una sfida che sicuramente non è per deboli di cuore, visti i precedenti. Solo una delle due squadre potrà accaparrarsi i tre punti e la lotta avverrà su ogni singolo pallone. Vincerà chi saprà schierare la tattica migliore.

La gara sarà visibile in diretta alle 14,30 di venerdì 16 su Timvision e Juventus TV.

Ventiquattro ore dopo si giocherà al Franco Ossola di Varese la sfida Inter-Pomigliano in cui le ragazze di Rita Guarino potranno incrementare il loro punteggio in classifica sfidando le pantere piuttosto sottotono e ancora ferme a zero punti.

Alle 14,30 di sabato 17 su Inter TV, Timvision e La7 la sfida potrebbe regalare un buon numero di gol, con lcolei che sembrerebbe già essere la rivelazione di stagione: la nerazzurra Thabitha Chawinga, attaccante del Malawi già a quota tre reti in serie A.

Domenica 18 si comincia con la sfida delle 12,30 al Pietro Torrini di Sesto Fiorentino (FI) tra Fiorentina e Parma. LE viola vogliono vincere la terza sfida consecutiva e dimenticarsi sempre pi la disastrosa stagione passata, mentre le crociate sono reduce dalla vittoria nel derby emiliano contro il Sassuolo grazie alla punizione chirurgica di Alice Benoît al 90’.

Il match sarà visibile su Timvision in diretta.

Alle 14,30 il Como ospita a Seregno (MB) la Sampdoria che finora ha vinto in rimonta per 2-1 le precedenti due gare. Le lombarde hanno il dovere di alzare un po’ di più il proprio tono, nonostante nella gara precedente persa contro la Fiorentina le ragazze di mister De La FUente no abbiano giocato tanto male. Match visibile in diretta su Timvision.

In contemporanea alle blucerchiate si gioca al Peppino Vismara di Milano la gara Milan-Sassuolo. Entrambe le squadre viaggiano sul fondo della classifica a zero punti e la vittoria darà risveglio e riscatto a chi riuscirà a portarsi il bottino a casa.

Su Timvision i tifosi potranno assistere a puro calcio champagne.

Cinque gare che profumano di entusiasmo, cinque gare che daranno maggiori certezze sull’andamento della stagione. Il percorso è ancora lungo, ma già qui si potrà capire qualcosa in più.

Mi piace: Mi piace Caricamento...