Informazione, Valitutti (voicebookradio):”Informare e divulgare nostre fondamenta”

(Adnkronos) – "La missione che la nostra radio si pone è quella di informare, divulgare e intrattenere. Le persone che compongono la radio, in termini professionali, sono tutti esperte e competenti nel mondo della radio e della produzione televisiva e cinematografica. Dal punto di vista della comunicazione e entertainment abbiamo voluto sposare e fare nostra l’esigenza delle scuole di colmare il mismatch giovanile che vi è tra domanda e offerta di lavoro, proprio perché spesso a scuola si parla poco dell’offerta che proviene dal mondo lavorativo". Così Carlotta Valitutti, vicedirettrice di voicebookradio.com, responsabile di produzione e coordinatrice editoriale, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 che si è tenuta oggi all’Auditorium della Conciliazione a Roma. “La radio- aggiunge – nasce dodici anni da un progetto di alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo fondato questa associazione culturale che mirava a raccontare e a spiegare le competenze sia digitali che no. Quindi anche pionieri delle STEM, che servono meno nel mondo radiofonico, ma che sono utili per qualunque altro tipo di lavoro. Allo stesso modo, saper parlare, interagire con le persone, comunicare anche attraverso un’immagine o attraverso un post sui social, ha la sua importanza". “Abbiamo – ha concluso – deciso di collaborare con Alis per il suo sforzo nel far conoscere le nuove competenze del mondo digitale, ma non solo, anche del settore della logistica alle nuove generazioni. Noi ormai abbiamo costruito una rete di oltre 60 scuole in tutta Italia e abbiamo creato, all’interno del nostro palinsesto, tutti i giovedì mattina dalle ore nove un momento di circa quindici minuti dove vengono invitati amministratori delegati, manager e soci di Alis che si raccontano per farsi conoscere dalle nuove generazioni”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

