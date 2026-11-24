(Adnkronos) – “La minaccia della manipolazione dell’informazione, e più in generale quella cognitiva, negli ultimi anni non soltanto è aumentata, ma è diventata anche più sofisticata. Oggi unisce elementi digitali e immateriali a strategie che cercano la provocazione, fino a creare incidenti”. Lo ha detto Matteo Pugliese, analista senior dell’organizzazione lituana Debunk.org, specializzata nel monitoraggio della manipolazione informativa e nella sicurezza cognitiva, intervenendo all’evento ‘Danger zone: Dai media alle urne’, a Palazzo Farnese, a Roma. L’incontro, promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, rientra nel ciclo di dibattiti ‘Informazione e democrazia – Le sfide della post-verità’ e affronta il tema delle interferenze informative nei processi elettorali europei.

“Abbiamo esempi in diversi Paesi, dalla Spagna al Regno Unito alla Francia, in cui si cerca di sfruttare una vulnerabilità della società locale, mettendo gli uni contro gli altri cittadini con opinioni, origini e condizioni sociali differenti. L’obiettivo è acuire le tensioni per provocare instabilità e disordini e, quindi, indebolire i Paesi europei”, ha spiegato Pugliese. Secondo l’analista, queste operazioni non mirano necessariamente a orientare il consenso verso una determinata posizione politica, ma possono perseguire obiettivi più ampi di destabilizzazione. “Lo abbiamo visto nella strategia della Russia, ma anche altri attori internazionali cominciano a utilizzare queste modalità. Quando non è possibile convincere gli elettori a sostenere un’opzione favorevole agli interessi di determinati regimi, si cerca di creare caos e debolezza politica, anche rispetto al sostegno militare ed economico all’Ucraina – ha aggiunto – La strategia di lungo periodo consiste nel sottoporre i cittadini a quello che chiamiamo sovraccarico informativo, rendendoli incapaci di comprendere e interpretare le notizie e i fatti. In questo modo diventano anche meno interessati al dibattito politico e alle scelte, e si indebolisce la democrazia stessa”.

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