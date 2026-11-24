(Adnkronos) – “Di fronte a una quantità di fonti di informazione molto maggiore rispetto al passato, dobbiamo convincere le persone a fidarsi di noi. Devono sapere di poter trovare uno spazio sicuro e verificato, dove le notizie vengono raccontate per quello che sono e dove, se c’è un’opinione, questa viene evidenziata come tale”. Lo ha detto Chiara Piotto, giornalista e conduttrice del podcast The Essential, intervenendo a Palazzo Farnese, a Roma, all’incontro ‘Danger zone: Dai media alle urne’, nell’ambito del ciclo di dibattiti ‘Informazione e democrazia – Le sfide della post-verità’, promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia. “Per quanto riguarda la disinformazione, i giornalisti hanno un ruolo sia attivo sia passivo. In qualche modo ne sono essi stessi vittime, perché anche noi rischiamo di imbatterci in fonti che non sono le migliori per raccontare una storia. Dobbiamo quindi fare uno sforzo maggiore rispetto al passato nella ricerca di fonti effettivamente credibili e guardare ogni notizia dalle prospettive più diverse”, ha spiegato Piotto.

Secondo la giornalista, la trasformazione del panorama informativo impone anche un cambiamento nel rapporto tra professionisti dell’informazione e cittadini. “Il lavoro più difficile rispetto al passato è far comprendere anche ai giornalisti dei media tradizionali che il pubblico deve riconoscerli e fidarsi di loro. In passato bastava la firma del giornale per fare da garante per tutti coloro che vi lavoravano”, ha sottolineato. Un cambiamento che riguarda anche le modalità di fruizione delle notizie. “Non sono più soltanto i giovani a informarsi sui social, ma una buona parte della popolazione. Oggi queste piattaforme offrono anche la possibilità di approfondire, attraverso contenuti lunghi e videopodcast che possono durare una o due ore – ha osservato Piotto – Certamente esiste il rischio di disinformazione, ma anche l’opportunità di conquistare un pubblico che altrimenti resterebbe del tutto privo di informazione. La sfida è utilizzare questi spazi per portare le persone ad approfondire”.

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