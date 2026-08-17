Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Indonesia, Papa Leone XIV “Vicinanza alle vittime del devastante terremoto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV “è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara Orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti”. E’ quanto si legge in un un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, inviato a monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo metropolita di Ende, per le vittime del terremoto in Indonesia. “Sua Santità incoraggia le autorità ecclesiastiche e civili mentre continua a fornire assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso. Affidando i defunti alla misericordia amorevole di Dio Onnipotente, il Santo Padre invoca le benedizioni divine di consolazione e di forza”, conclude il telegramma.
(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, Luciano Bruschini invia informativa al Prefetto di Roma sul convegno di sabato scorso

15 Gennaio 2018

Estate tempo di vacanze, da malaria a febbre gialla il decalogo per chi viaggia

14 Luglio 2026

Russia, Zakharova: “Espulsione addetto militare italiano? Tajani mente nel dire che è senza motivo”

21 Luglio 2026

Cori promuove il concorso artistico luminarie con materiale di riciclo

27 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno