India, il vicino di casa gli offre un dolce ma è una bomba: morto 35enne

(Adnkronos) – Quello che credeva essere un dolce era in realtà una bomba rudimentale, che l’ha ucciso al primo morso. E’ successo in India, dove un uomo di 35 anni, Rajendra Barautiya, è morto lasciando sotto choc un intero villaggio dopo aver addentato quello che credeva essere un rasgulla, ricetta tipica della pasticceria indiana.

A consegnarglielo sarebbe stato un vicino di casa, che in seguito è stato arrestato. L’episodio si è verificato lo scorso 10 novembre a Padariya Chhanta, nel distretto di Dindori, nello Stato del Madhya Pradesh. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, come riporta India Today, la vittima si trovava nel cortile della propria abitazione insieme alla famiglia, riunita attorno a un fuoco, quando il vicino si è presentato offrendogli un rasgulla, popolare dolce indiano composto da soffici palline di formaggio immerse in uno sciroppo di zucchero.

Poi l’esplosione al primo boccone. Dopo la deflagrazione, i parenti hanno caricato il 35enne su un autorisciò e lo hanno accompagnato all’ospedale distrettuale di Dindori, ma le ferite riportate erano troppo gravi. “Non sappiamo se l’intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di una bravata”, ha dichiarato l’agente di polizia Rekha Singh all’agenzia France-Presse, come riportato da CBS News. “È una questione oggetto di indagine”.

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