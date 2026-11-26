(Adnkronos) – “Dobbiamo garantire che uno studente, indipendentemente dal Comune o dalla Regione in cui vive, abbia le stesse opportunità di inclusione”. E’ questo il punto centrale dell’intervento di Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, nel panel ‘Più cittadini digitali, più diritti’, alla 43sima Assemblea annuale Anci in corso a Verona. Il confronto ha posto al centro il rapporto tra diritti, accessibilità e servizi, a partire dalla scuola, primo luogo in cui il principio di uguaglianza deve trovare concreta applicazione. Locatelli ha rivendicato il valore del modello italiano di inclusione scolastica, avviato negli anni Settanta con la presenza degli alunni con disabilità nelle classi comuni, riconosciuto come un’esperienza di riferimento anche a livello internazionale.

Accanto a questo risultato, restano tuttavia criticità legate soprattutto alle risorse e alla capacità degli enti locali di assicurare i servizi necessari. Il ministro ha ricordato che per tre anni consecutivi sono stati incrementati i finanziamenti destinati all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Il fondo, passato dai 200 milioni di euro iniziali a 288 milioni per l’anno in corso, continua però a non essere sufficiente rispetto alla crescita dei bisogni e agli oneri sostenuti dai Comuni.

Una novità riguarda la programmazione delle risorse: la quota strutturale del fondo, pari a circa 200 milioni di euro, potrà essere ripartita su tre annualità, consentendo agli enti locali una pianificazione più efficace degli interventi. Locatelli ha comunque sottolineato la necessità di ulteriori finanziamenti e di un confronto istituzionale per ripensare l’organizzazione complessiva del sistema, anche alla luce dell’aumento degli studenti con disabilità e della conseguente crescita delle esigenze di assistenza.

La prospettiva indicata dal ministro è quella di superare le differenze territoriali, assicurando livelli di inclusione omogenei e una gestione delle risorse capace di rispondere ai bisogni effettivi delle persone. In questa direzione si inserisce anche la riforma della disabilità, che dal 1° gennaio 2027 entrerà a regime su tutto il territorio nazionale, dopo la fase di sperimentazione. Il nuovo modello punta a superare la frammentazione degli interventi e la gestione separata delle prestazioni, mettendo al centro la persona e prevedendo una presa in carico complessiva attraverso équipe multidisciplinari.

L’obiettivo è favorire la collaborazione tra servizi sociali, sistema sanitario, scuola ed enti territoriali, affinché le persone con disabilità e le loro famiglie non debbano più rivolgersi a uffici diversi per ottenere risposte a bisogni strettamente collegati. Un cambiamento organizzativo che richiede anche formazione del personale e una maggiore cooperazione tra i livelli istituzionali.

Nel corso dell’intervista, Locatelli ha richiamato anche il ruolo del Terzo settore e delle associazioni. Sul bando dedicato alla progettazione di interventi per la vita indipendente e le opportunità delle persone con disabilità, a fronte di una dotazione di 380 milioni di euro, sono arrivate richieste per oltre 1,4 miliardi, con la partecipazione di più di mille enti. Il ministro ha annunciato l’intenzione di comunicare una prima tranche dei progetti valutati in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il prossimo 3 dicembre.

In chiusura, il riferimento al sostegno ai caregiver familiari. Locatelli ha espresso l’auspicio di portare a compimento nelle prossime settimane la legge per il loro riconoscimento, anticipando un significativo incremento delle risorse: dai 25 milioni attualmente destinati alle Regioni a 260 milioni di euro. È inoltre pronta, ha riferito, la piattaforma realizzata con l’Inps per consentire il rilascio del certificato e l’accesso al riconoscimento.

Una misura attesa da anni, che si inserisce nel più ampio obiettivo di riconoscere il ruolo delle famiglie e di garantire continuità e adeguatezza agli interventi di assistenza.

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