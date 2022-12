Incidente mortale sul litorale, addio alle ventenni Aurora e Desiree

Ancora sangue sul litorale, morte nella notte due ragazze di 22 e 21 anni. E’ successo in via della Pineta, tra Anzio ed Ardea, dove una Fiat punto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un albero.

A perdere la vita Pasquali Desiree, 21enne di Ardea e Pederzani Aurora, 22enne della provincia di Milano.

A trovarle nella notte tra il 30 novembre e l’uno dicembre, già prive di sensi nella loro vettura sono stati i carabinieri della tenenza di Ardea che stavano pattugliando la zona tra il lungomare e la stazione.

Lanciato l’allarme sul posto sono giunti immediatamente i sanitari e i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Anzio chehanno estratto dalle lamiere le due giovani, ma i tentativi di salvare le loro vite è stato vano. Sono morte poco dopo.

Dai primi rilevamente sembrerebbe che la Punto con a bordo le due giovani sarebbe uscita di strada finendo contro un albero. Un incidente autonkmo quindi, ancora tutto da accertare.

Al volante dell’auto, la 22enne di Milano. Sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di una seconda vettura. Le salme delle due ragazze sono state portata al policlinico di Tor Vergata per le autopsie.

LA REDAZIONE DE L’ECO DEL LITORALE SI STRINGE AL DOLORE DELLE LORO FAMIGLIE

