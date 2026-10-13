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Inchiesta curve, l’ex capo ultrà Lucci condannato a 8 anni in appello

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Otto anni di carcere. E’ la condanna decisa, dopo un concordato, per Luca Lucci, ex capo ultrà della curva Sud a processo davanti alla Corte d’Appello di Milano nel filone principale dell’inchiesta sulle curve. Lucci, difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli del 2019. Accusa quest’ultima da cui è stato assolto. In primo grado il capopopolo capace di serrare le fila della curva rossonera a San Siro era stato condannato a dieci anni. A chiedere di concordare la pena, quello che è il patteggiamento in appello, anche altri otto dei nove imputati.  

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