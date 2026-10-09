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Inaugurata nuova tangenziale nord di Cesano Maderno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
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Taglio del nastro della nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, arteria stradale che collega Cesano Maderno a Seveso. Lunga 483 metri, comprende un sottopasso veicolare, che consente di superare la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso senza dover più attraversare il passaggio a livello di Via Como, e un sottopasso ciclopedonale in via Liberazione. L’intervento, finanziato completamente da Regione Lombardia con oltre 21 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Programma con FerrovieNord, migliora la viabilità locale e l’accessibilità delle aree comprese tra i corsi d’acqua e la linea ferroviaria.

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