Inaugurata nuova tangenziale nord di Cesano Maderno

Taglio del nastro della nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, arteria stradale che collega Cesano Maderno a Seveso. Lunga 483 metri, comprende un sottopasso veicolare, che consente di superare la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso senza dover più attraversare il passaggio a livello di Via Como, e un sottopasso ciclopedonale in via Liberazione. L’intervento, finanziato completamente da Regione Lombardia con oltre 21 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Programma con FerrovieNord, migliora la viabilità locale e l’accessibilità delle aree comprese tra i corsi d’acqua e la linea ferroviaria.