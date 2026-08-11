In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d’acqua

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino a ieri, la prima fase del Progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d’acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo.

Il percorso intermedio ha trasferito oltre 80,05 miliardi di metri cubi d’acqua, mentre quello orientale ne ha trasferiti più di 9,95 miliardi, secondo il ministero delle Risorse Idriche e la China South-to-North Water Diversion Corporation Ltd.

Da quando la prima fase del percorso orientale e di quello intermedio è diventata pienamente operativa nel 2014, il progetto ha fornito un approvvigionamento idrico stabile e di alta qualità a 48 grandi città, a beneficio di 195 milioni di persone.

La prima fase ha inoltre svolto un ruolo cruciale nel ripristino ecologico. Oltre 13,1 miliardi di metri cubi d’acqua sono stati trasferiti per il reintegro ecologico di più di 50 fiumi lungo i percorsi.

In qualità di struttura portante e arteria della rete idrica nazionale, il Progetto di deviazione idrica da sud a nord continua a svolgere un ruolo sempre più importante nell’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse idriche, nel garantire la sicurezza dell’acqua potabile, nel ripristino degli ecosistemi fluviali e lacustri e nel dare impulso all’economia.

La Cina sta intensificando gli sforzi per costruire sei grandi reti infrastrutturali, con le reti idriche indicate come una priorità assoluta. Con il continuo miglioramento della struttura principale della rete idrica nazionale, si prevede che i benefici complessivi del progetto aumenteranno ulteriormente.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-