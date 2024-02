In arrivo pioggia e neve, previsioni meteo di Giuliacci

(Adnkronos) – Arriva la pioggia. "Nei prossimi giorni ci sarà diffuso maltempo per il lento passaggio di un’intensa perturbazione. – spiega all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci – Ed entro la fine della giornata di oggi la pioggia raggiungerà tutto il Nord, la Toscana e l'Umbria". "Domani sarà una giornata nuvolosa e piovosa in tutta Italia, con le piogge più abbondanti al Nord e regioni tirreniche. Domenica altra pioggia al Nordest e regioni tirreniche. Lunedì ultimi piovaschi isolati al Sud, Abruzzo, Molise e Lazio. – continua Giuliacci – Nei prossimi giorni anche tanta neve sulle Alpi, ma solo oltre 1000-1500 metri perché le temperature, sebbene in calo, rimarranno in generale leggermente oltre la norma. Al Centro-Sud e Isole saranno anche giornate molto ventose". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

