“Per noi dare voce è un aspetto che passa attraverso alcuni elementi, come gli strumenti per fornire a tutti una sorta di alfabetizzazione a tappeto sui temi dell’intelligenza artificiale e le competenze per imparare a lavorare con tali strumenti, in quanto è necessario rifare formazione in altro modo, perché il tempo che libera l’intelligenza artificiale dalla produttività base, che ci permette di fare molto velocemente strumenti, dati e analisi, ci consente, però, di sviluppare un pensiero più strategico, manageriale e ulteriori competenze. La sfida per gli Hr, pertanto, è cambiare il modo di fare formazione, perché esce dall’aula ed entra nel quotidiano proprio perché le persone si abituano a parlare anche con gli avatar e con strumenti e vogliono risposte immediate”. Lo ha detto Stefania Vinci, Head of Business Intelligence, Support & Product Offering Digit’Ed, partecipando alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.