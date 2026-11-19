“Il messaggio che vorremmo lasciare ai professionisti Hr è che il lavoro flessibile si applica anche al mondo legale. Può essere sì un’esigenza, temporanea, ma può essere anche un modo intelligente di costruire il team sin dall’inizio. Quindi, il concetto di avere cura delle persone si sintetizza in tre aspetti: ascoltare, valorizzare i talenti e cercare di dare ad ognuno un contesto lavorativo in cui puoi dare il meglio di se stesso”. Sono le parole di Ian Tully, Ceo Swot Legal, in occasione della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.