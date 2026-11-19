“Per Initial prendersi cura delle persone è parte integrante della propria mission, perché da oltre 120 anni ci occupiamo di garantire l’igiene, il benessere e la salubrità degli spazi comuni fuori dall’ambiente domestico. Portiamo questi servizi con diverse modalità, ma un elemento molto importante è ascoltare la voce dei potenziali utenti dei nostri servizi”. A dirlo Maria Francesca Torriani, Marketing & Sales Excellence Manager Initial, intervenendo alla seconda giornata della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.