“Oggi prendersi cura delle persone per noi significa offrire delle soluzioni integrate di benessere e di soluzioni sanitarie. Pensiamo che sia la fase in cui le aziende abbiano bisogno di cominciare a gestire, in questo contesto demografico, tutto il tema della longevità, quindi occupandosi sia delle persone che sono già in una fase di malattie multifattoriali, ma anche e soprattutto di gestire la prevenzione di quelle popolazioni tra i 30 e i 45 anni che oggi spesso sono escluse da programmi di prevenzione”. Lo spiega Marco Spadafora, Chief Commercial Officer & General Manager Carol, in occasione della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.