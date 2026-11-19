“Dare voce alle persone significa trovare degli spazi fisici o non fisici per ascoltarli: non fisici significa survey annuali che facciamo da che la banca è nata, perché ci consentono di misurare in maniera strutturata anno su anno, che cosa le persone dicono, a che cosa pensano rispetto a degli item strutturati. Però, secondo me non è sufficiente. Affianchiamo, quindi, momenti in cui facciamo focus group, a porte chiuse, su argomenti risultati più sensibili nella survey dell’anno, dove le persone in totale riservatezza possono esprimersi e aiutarci a comprendere più a fondo alcuni driver su cui lavorare”. Lo ha detto Alessandra Rizzi, Head of HR & Organization Department Zurich Bank, alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.