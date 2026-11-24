“L’heritage aziendale per noi è il modo in cui possiamo trasmettere la nostra identità, fatta di valori, comunità e cultura. Ripercorrendo la storia dell’azienda si vede quanto il cambiamento abbia permeato tutti i nostri ormai quasi 100 anni”. Così Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging Spa, all’incontro ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato a Milano, nel corso del quale è stato presentato il volume Corporate Heritage. Una storia Made in Italy.