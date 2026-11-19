“Per noi prendersi cura delle persone significa restituire loro il tempo. Lavoriamo ogni settimana con aziende di ogni dimensione, soprattutto piccole e medie imprese, che stanno portando ai e tecnologia nella gestione delle persone. Un Hr, in Italia, è una persona sola che si dedica ad attività amministrative ripetitive ed è tutto il tempo prezioso che viene tolto alle persone. Pertanto, People Voice significa, per noi, dare alle persone la possibilità di essere ascoltate da chi ha il tempo di dedicarsi a loro”. Così Pierpaolo Pergola, Sales Country Manager Italia Sesame Hr, partecipando alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.