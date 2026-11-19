“In Syllog prendersi cura delle persone significa tre cose: la prima è dare alle persone che lavorano con noi un ambiente di lavoro moderno, che permetta di coniugare la propria vita lavorativa con la propria vita personale, garantendo logiche moderne di azienda, come lo smart working. In secondo luogo cerchiamo di lavorare per un obiettivo comune. E il terzo aspetto è dare gli strumenti, quindi la formazione e il training a queste persone per poter coniugare la motivazione e quindi lo scopo con la messa in pratica e la messa a terra delle attività in azienda”. Così Davide Ludovico, Co-Founder & Cso Syllog, intervenendo nel corso della seconda giornata della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.