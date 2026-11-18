“Per noi di Remote dare voce alle persone significa fare in modo che non ci sia più un limite e un vincolo a livello territoriale nel cercare i talenti e nel trovare lavoro. La nostra missione parte dal basso, dando la possibilità a chiunque di poter trovare il miglior posto di lavoro, che scelgano, senza doversi preoccupare di dove andranno a lavorare”. A dirlo è Diego Dolci, Country Manager Italy Remote, intervenendo nel corso della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.