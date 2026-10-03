Imprese, De Bellis (Coop Lombardia): “Sistema Coop mantiene filiere produttive e posti di lavoro”

(Adnkronos) – “Coop Lombardia e tutto il sistema Coop alimentano e mantengono importanti presidi produttivi in Lombardia, con prodotti che vengono venduti non solo da Coop Lombardia, ma in tutta Italia, anche nei negozi delle altre cooperative di consumatori, alimentando un meccanismo che mantiene le filiere produttive lombarde e mantiene posti di lavoro”. Così Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia, durante la prima giornata di ‘La Lombardia di Coop’, un progetto per raccontare un rapporto con il territorio che va oltre la presenza commerciale della Cooperativa e dei suoi punti vendita. L’evento sarà ospitato al Castello Sforzesco di Milano fino al 4 ottobre.

“Abbiamo una struttura, il Consorzio Nord Ovest, che si occupa di fare gli acquisti per le cooperative di Lombardia, Piemonte e Liguria. Questa struttura l’anno scorso ha acquistato merce da produttori lombardi per circa 740 milioni di euro. Se poi allarghiamo lo sguardo a tutto il sistema delle cooperative di consumatori, Coop Italia acquista da produttori lombardi per circa 2 miliardi e 400 milioni di euro – prosegue De Bellis – ‘La Lombardia di Coop’ nasce dall’idea e dalla volontà di valorizzare tutta quella rete di relazioni che non sono solo economiche, ma anche sociali, che la cooperativa ha attivato sul territorio lombardo da molto tempo. Tante sono le iniziative che la cooperativa porta avanti per adempiere alla sua missione sociale con il mondo della scuola, della cultura, con le associazioni che si occupano di inclusione sociale e solidarietà e con il mondo delle società sportive. Contribuiamo a creare un importante valore economico sul territorio, contribuiamo a fare in modo che questo valore economico venga esportato in tutta Italia e restituiamo al territorio, sotto forma di attività e iniziative, una parte della ricchezza che il territorio ci aiuta a creare”.

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