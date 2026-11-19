“Avere cura delle persone significa dare loro valore e riconoscerne il potenziale, facendo in modo che possano esprimere al 100% il loro talento. Per poterlo fare abbiamo due asset strategici. Il primo è il ruolo dei nostri manager, che ascoltano puntualmente le persone con rituali dedicati e permettono loro di esprimere i propri bisogni. Inoltre, disponiamo di rituali collettivi attraverso i quali ascoltiamo tutta la popolazione a livello aziendale, per poi costruire dei piani d’azione che ci permettano di migliorare la vita delle nostre persone. L’altro elemento fondamentale per noi è la condivisione. La cultura della condivisione è nel dna della nostra azienda”. E’ quanto affermato da Luca Cattaneo, Leader Formazione e Sviluppo Leroy Merlin, nel corso della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.