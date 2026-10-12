Imprese, Barrese (Intesa Sanpaolo): “Credito e innovazione per accelerare la crescita”

(Adnkronos) – “Avere soluzioni che supportino il credito è essenziale. In questi anni abbiamo non soltanto erogato credito in misura estremamente significativa – oltre 200 miliardi di euro a partire dalla crisi del Covid – ma abbiamo anche innovato le modalità di finanziamento. Abbiamo introdotto gli S-Loan, prestiti sostenibili che offrono vantaggi concreti agli imprenditori che si impegnano a raggiungere determinati obiettivi, per esempio in ambito di sostenibilità e diversificazione aziendale”. Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda.

“Arriviamo così all’ultima iniziativa, presentata pochi giorni fa, realizzata in accordo con le associazioni che rappresentano le piccole e piccolissime imprese, tra cui Federalberghi, Confcommercio e Confagricoltura: abbiamo messo a disposizione un plafond di 20 miliardi di euro di credito, una cifra che corrisponde sostanzialmente a quanto abbiamo erogato a partire dalla crisi del Covid. A questo abbiamo aggiunto vantaggi concreti, a cominciare da una maggiore flessibilità: la possibilità di sospendere fino a 36 mesi il rimborso della quota capitale dei finanziamenti in essere e di quelli nuovi”, ha aggiunto.

“In un momento particolarmente critico – ha detto – abbiamo introdotto anche altre due misure importanti. La prima è l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti tramite Pos per le transazioni fino a 20 euro. La seconda è quello che abbiamo chiamato un ‘regalo di Natale’: la rinuncia agli interessi sui finanziamenti concessi attraverso questo plafond nel 2026, nel 2027 e nel 2028. Sono 100 milioni di euro a cui la banca rinuncia in un momento che riteniamo necessario”. L’obiettivo è offrire alle imprese maggiore flessibilità finanziaria e risorse per affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri progetti di sviluppo.

Guardando al futuro, Barrese considera questo momento, “seppur carico di incertezze, una grande opportunità”. “Nel mondo sono pochi i Paesi – ha sottolineato – capaci di mettere insieme la manifattura con la tecnologia. All’estero sono poche le realtà, forse solo i cinesi oggi, in grado di saper coniugare questi due aspetti. Quindi per noi italiani è una grandissima opportunità”.

Inoltre, ha proseguito, “ben vengano gli incentivi che ci sono sull’iperammortamento”. E sull’innovazione, ha detto, “﻿Intesa Sanpaolo è da sempre impegnata nel sostegno, attraverso il proprio centro dedicato e una rete di laboratori sul territorio, da oltre un decennio una realtà molto apprezzata dagli imprenditori”. “Il centro e i laboratori affiancano le aziende e le aiutano a conoscere e utilizzare le nuove tecnologie. Un aspetto che però necessita di un’accelerazione perché è l’unico modo per rimanere estremamente forti e forse anche guadagnare spazio rispetto alla Germania”, ha poi concluso.

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