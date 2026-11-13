Imprese, anche 2100 Ventures tra i top 50 in Statup AI

(Adnkronos) – C’è anche 2100 Ventures, società di venture capital fondata nel 2023 da Alessandro Benetton insieme ad Andrea Casasco e Andrea Gennarini, nella classifica dei top 50 investitori e finanziatori delle aziende di intelligenza artificiale più promettenti d’Europa stilata da Sifted, testata internazionale – sostenuta dal Financial Times – specializzata nell’ecosistema europeo dell’innovazione, delle startup e degli investimenti in tecnologia. Lo annuncia la società in una nota, sottolineando che la società di venture capital di posiziona al 28esimo posto, ed è l’unica italiana presente nella classifica. Supportata da Edizione – tra le principali holding industriali europee – e 21 Invest, 2100 Ventures investe in startup early-stage nei settori SaaS, intelligenza artificiale, fintech, data & analytics e climate tech, con un forte focus su team fondati da talenti italiani in patria e all’estero, co-investendo al fianco dei principali player del VC europeo.

“L’Europa ha un patrimonio straordinario di talento imprenditoriale. Credo molto nella capacità delle nuove generazioni di immaginare e costruire il futuro e penso sia importante dare loro fiducia, sostegno e gli strumenti per trasformare le proprie idee in imprese capaci di crescere e affermarsi anche a livello internazionale”, spiega Alessandro Benetton. “I giovani rappresentano il presente, prima ancora che il futuro della nostra società. Per questo dobbiamo saperli ascoltare, riconoscerne il talento e metterli nelle condizioni di esprimerlo. È così che possono contribuire all’innovazione e portare nuove idee e soluzioni, di cui la società ha bisogno. È anche questo, per me, il significato del valore condiviso: fare impresa creando valore non soltanto per le aziende, ma anche per le persone e le comunità in cui operano. Vedere quattro società partecipate da 2100 Ventures nella classifica AI 100 di Sifted è una prima importante soddisfazione. Dietro questo risultato ci sono giovani imprenditori che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e di sfidare modelli consolidati. È importante che possano contare sulla fiducia, sulle risorse e sul sostegno necessari per trasformare le proprie ambizioni in nuove opportunità. È proprio questa convinzione che ci ha portato a creare 2100 Ventures”, conclude Benetton.

“La società – si spiega nella nota – affianca imprenditori emergenti nello sviluppo di idee ambiziose e nella costruzione di imprese capaci di generare un impatto internazionale. Quattro di queste sono state inserite nella classifica Sifted AI 100 del 2026, che individua le startup europee più promettenti native dell’intelligenza artificiale: Swap (9°posto), che offre una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che aiuta i brand del commercio elettronico a gestire e sviluppare le proprie attività a livello globale; Mimic (23°posto), startup di physical AI che sviluppa mani robotiche alimentate dall’intelligenza artificiale in grado di apprendere abilità di manipolazione da video e dimostrazioni umane; Lupa (38° posto), società londinese di tecnologia veterinaria nativa dell’intelligenza artificiale, che sviluppa software per modernizzare la gestione degli studi veterinari; Orbio (62° posto), che sviluppa agenti di intelligenza artificiale che automatizzano i processi di selezione, onboarding e gestione del personale operativo per le grandi aziende. Per la realizzazione della AI 100 di Sifted 2026 sono state prese in considerazione oltre 1.500 società in possesso dei requisiti previsti. La classifica comprende startup native dell’intelligenza artificiale con una valutazione inferiore a 1 miliardo di dollari. Le aziende sono state valutate sulla base delle opportunità di mercato, del posizionamento competitivo e delle prospettive di crescita”. Il sostegno a 2100 Ventures “rappresenta un’ulteriore espressione dell’impegno di Alessandro Benetton nel creare opportunità per le nuove generazioni, sostenendo giovani imprenditori che hanno idee, talento e ambizione e accompagnandoli nella trasformazione delle loro intuizioni in realtà imprenditoriali”.

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