Il 18 e 19 novembre l’università Iulm di Milano ha ospitato la diciottesima edizione del Forum Hr – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana. Al centro dell’evento il tema ‘People Voice’ e le trasformazioni sociali, tecnologiche e organizzative del mondo del lavoro. Il programma ha coinvolto oltre 400 speaker e 3mila partecipanti tra Hr director e top manager. Il confronto si è sviluppato in più sale e ambienti tematici, tra sessioni plenarie, workshop, incontri internazionali e tavoli di approfondimento. Tra gli argomenti affrontati intelligenza artificiale, recruiting, welfare, inclusione, sviluppo dei talenti e nuove forme di organizzazione del lavoro.