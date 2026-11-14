Imprenditore ucciso a Gangi, svolta nelle indagini: fermato un 35enne, ha confessato

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Svolta nelle indagini sull’omicidio dell’imprenditore Gaetano Alessandro Barreca, trovato senza vita lo scorso 1 novembre nella propria azienda agricola in Contrada Rolica, nel territorio di Gangi, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Termini Imerese nei confronti di un 35enne, accusato di omicidio volontario aggravato. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, con il supporto specialistico del R.I.S. di Messina e con l’impiego, nelle attività di ricerca sul territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” si sono concentrate sulla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima, dei rapporti personali e lavorativi e degli elementi acquisiti sul luogo dell’omicidio. Testimonianze, sistemi di videosorveglianza, accertamenti tecnici e analisi dei dispositivi telefonici hanno progressivamente consentito di delineare un quadro investigativo sempre più definito. Importante poi è stato il rinvenimento, in un’area rurale prossima ai luoghi dell’omicidio, di un fucile e di una pistola, oltre ad altri oggetti ritenuti di interesse investigativo. Sui reperti sono stati avviati gli accertamenti tecnici e balistici disposti dall’autorità giudiziaria, con il contributo specialistico del R.I.S.

Parallelamente, i carabinieri hanno mantenuto costantemente monitorata la posizione dell’indagato, legato alla vittima da un rapporto lavorativo e profondo conoscitore dei luoghi e delle abitudini dell’imprenditore. Gli approfondimenti hanno fatto emergere elementi ritenuti non pienamente conciliabili con le dichiarazioni inizialmente rese e con la ricostruzione dei suoi spostamenti nella giornata del delitto. Le ricerche si sono ulteriormente intensificate quando l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione, rendendosi di fatto irreperibile. Al termine di una complessa attività di ricerca sviluppata anche in zone impervie e rurali il 35enne è stato rintracciato dai carabinieri all’interno di un abitazione abbandonata nelle campagne del territorio di Calascibetta, in provincia di Enna.

Dopo essere stato rintracciato, l’uomo, di fronte ai numerosi elementi indiziari a suo carico, nel corso dell’interrogatorio condotto dai magistrati della Procura di Termini Imerese ha ammesso la propria responsabilità. Secondo quanto dichiarato dall’indagato, alla base del gesto vi sarebbero stati motivi di risentimento maturati nell’ambito del rapporto lavorativo con la vittima, anche con riferimento a questioni economiche. Dichiarazioni ora oggetto di verifica e di riscontro nell’ambito delle ulteriori attività investigative in corso. Alla luce degli elementi raccolti, della confessione resa e delle circostanze relative al suo allontanamento dall’abitazione, la procura ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga, disponendo il fermo dell’indagato. Le indagini proseguono per completare gli accertamenti tecnici, verificare ogni ulteriore elemento utile e ricostruire compiutamente tutti gli aspetti della vicenda.

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