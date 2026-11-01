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Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola a Gangi, scattate indagini

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nel palermitano. Il corpo è stato trovato fuori dalla sua auto in contrada Rolica a Gangi, nel cuore delle Madonie. Indagano i carabinieri e sul posto è arrivato il pm di turno della Procura di Termini Imerese. 

La vittima si chiamava Gaetano Barreca, 54 anni, ed era un imprenditore agricolo. A dare l’allarme è stata la moglie che ieri non lo ha visto rientrare. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel cuore della notte. 

 

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