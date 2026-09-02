Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Imola, uomo trovato morto in casa ricoperto di sangue: arrestata la moglie

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno arrestato una 78enne imolese per omicidio
aggravato. L’arresto è stato eseguito ieri sera, con l’intervento dei militari in un’abitazione di via Vincenzo Bellini, da cui era partita una richiesta di soccorso. In particolare, poco dopo le ore 14, la badante della coppia, 56enne italiana, aveva chiesto aiuto al 112, dicendo di aver trovato Francesco Mongardi, steso sul letto ortopedico, privo di conoscenza e ricoperto di sangue, a seguito di numerose ferite che aveva sul corpo: volto, collo e torace. 

Nonostante il tentativo disperato della badante di rianimare l’uomo, all’arrivo dei sanitari ne veniva constatato il decesso. I Carabinieri, coordinati dal pubblico ministero di turno, della procura di Bologna, hanno avviato le indagini, mettendo in sicurezza la scena del crimine, in attesa dei rilievi tecnico-scientifici (dattiloscopici e biologici), condotti dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bologna.  

A seguito degli sviluppi investigativi emersi nel corso delle indagini, la presunta responsabile è stata dichiarata in arresto e portato nella Casa circondariale–Rocco D’Amato di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il Como piega 4-1 la Cremonese e vola in Champions

24 Maggio 2026

Da Instagram al marchio registrato, ‘Berlusconismo nostalgico’ diventa un brand

22 Agosto 2026

A Pomezia nasce SISIPO, il Sistema Integrato Biblioteca-Museo

15 Febbraio 2018

Enrica Bonaccorti, l’omaggio a Verissimo: in studio la figlia Verdiana

5 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno