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Imola, anziano ucciso con ferite da arma da taglio: la moglie accanto sporca di sangue e sotto choc

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un anziano di 78 anni è stato trovato senza vita in casa. Sul corpo numerose ferite da arma da taglio e nell’abitazione la moglie, coetanea, sporca di sangue e in stato confusionale. E’ accaduto a Imola nel Bolognese.  

 

Intorno alle ore 14.17 i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Imola sono intervenuti, insieme ai sanitari del 118, in un appartamento dopo la richiesta di soccorso arrivata al 112 dalla badante di una coppia che chiedeva aiuto, dicendo di aver trovato uno dei due coniugi, privo di conoscenza e ricoperto di sangue. I militari sono entrati in casa, insieme al medico legale dell’Ausl di Imola, che ha certificato la morte dell’uomo. In casa, ricostruiscono in una nota i carabinieri, c’era anche la moglie sporca di sangue e in stato confusionale. I rilievi tecnico-scientifici sono stati condotti dai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Bologna. Sono in corso le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità della moglie. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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