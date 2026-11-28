ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative realizzate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex, è stata effettuata un’operazione di rimpatrio di 62 stranieri con un volo charter diretto verso il Paese di origine dei soggetti rimpatriati. All’operazione, organizzata dall’Italia, hanno partecipato anche Cipro e la Spagna. A bordo del volo, erano presenti complessivamente 62 africani, di cui 51 espulsi dall’Italia, 8 da Cipro e 3 dalla Spagna. Gli stranieri espulsi dall’Italia sono stati scortati da personale specializzato degli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quelli espulsi da Cipro e dalla Spagna dai rispettivi contingenti di scorta. I soggetti rimpatriati dall’Italia sono gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, nonchè in materia di armi e di stupefacenti. Tra i rimpatriati anche un destinatario di fermo di indiziato di delitto disposto dalla D.D.A. di Palermo nei confronti di 13 cittadini stranieri, eseguito il 4 aprile 2019 dalla Squadra Mobile di Palermo, coadiuvata dalle Squadre Mobili di Caserta, Catania, Treviso e Vicenza, nell’ambito dell’operazione “No Fly Zone”. L’uomo accusato di far parte dell’associazione a delinquere di stampo mafioso di matrice cultista denominata “Eiye”, operativa a Palermo e in tutto il territorio nazionale e dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di stupefacenti.

– Foto screenshot video Polizia –

(ITALPRESS).